XFactor, fatta la scelta per il nuovo conduttore dopo l'addio di Alessandro Cattelan: manca solo l'annuncio, ecco di chi si tratta

Questione aperta da tempo ma forse questa è la volta buona per avere la risposta definitiva circa il prossimo conduttore di XFactor. Già, perchè il talent show dopo l'addio di Alessandro Cattelan si prepara ad abbracciare il nuovo volto che ne prenderà il timone. Vero che non c’è ancora l’ufficialità, ma il prescelto, e le voci si stanno rincorrendo, sarebbe un amatissimo dal pubblico teen. Ludovico Tersigni condurrà il programma. Dopo un lungo casting, la scelta di Freemantle e Sky parrebbe ormai fatta e sarebbe definitiva.

Nato a Roma, 25 anni, Tersigni è noto al pubblico di giovanissimi grazie ai suoi ruoli di successo in Skam Italia e Summertime, serie targate Netflix. Ha esordito al cinema in Arance & Martello diretto dallo zio Diego Bianchi (lo Zoro di Propaganda Live). Poi 3 anni fa la scalata al successo. X Factor segnerebbe il suo debutto assoluto in televisione.

«Se mi dovessero affibbiare l’etichetta di attore che fa le teen serie non me la prenderei perché è la verità - ha sottolineato in passato a Vanity Fair - le ho fatte, le ho amate e ho dato la vita a personaggi bellissimi. Se avrò la possibilità di allontanarmici in futuro andrà bene uguale, purché sia un modo per migliorarmi».

