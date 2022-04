XFactor, dopo Fedez arriva un nuovo giudice: «Trattative avanzate»

Un nuovo giudice per XFactor. Nella prossima edizione del talent di casa Sky è stata già annunciato il ritorno di Fedez, ma sembra che non sia l’unica novità riguardo al banco dei giudici.

XFactor, dopo Fedez arriva un nuovo giudice

Sembra che Ambra Angiolini diventerà il prossimo giudice di XFactor. Il talent di casa Sky cerca di rinnovarsi dopo tanti anni e la conduttrice, come riporta Dagospia, potrebbe sedersi nel bancone dei giudici a fianco di Fedez, che da poco ha annunciato ufficialmente io suo ritorno nel programma: «Candela Flash – si legge sul sito di Roberto Dagostino - X Factor Revolution. Il talent show di Sky cambia per rilanciarsi. Non solo il ritorno di Fedez (anticipato da Dagospia) in giuria spunta il nome dell'attrice e conduttrice Ambra Angiolini. Trattativa in fase avanzata...».

Rimangono per ora da confermare i nomi dei colleghi Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton.

