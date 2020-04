XFactor 2020, al via le Masterclass: primo appuntamento con ​Dardust. Le Masterclass di X Factor 2020 saranno delle sessioni di incontri per offrire la possibilità alla community del talent di Sky prodotto da Fremantle di entrare nel mondo dell’industria musicale e confrontarsi con alcuni dei più grandi protagonisti del panorama musicale, dei leader assoluti nei rispettivi settori.



Le prime Masterclass di X Factor 2020 saranno guidate da Dardust, pianista, compositore, autore e uno dei producer più importanti dell’attuale scena italiana; e da Shablo, produttore italo-argentino considerato il padrino della rivoluzione trap. Altri nomi sono in calendario e verranno annunciati in seguito. A loro il compito di guidare i ragazzi alla scoperta dei meccanismi che regolano l’industria musicale, le sue logiche e le sue modalità. Sarà l’occasione per capire come funziona il management di un artista, come lavora una grande etichetta discografica e come invece una realtà indipendente, quali sono le dinamiche che regolano le piattaforme di streaming.

Le Masterclass di #XF2020 – che saranno a numero chiuso, fino a un massimo di 20 partecipanti per sessione, e avverranno rigorosamente da remoto, restando in casa – verranno inaugurate il 5 maggio alle ore 15.00 da Dardust, con una sessione dal titolo “Dalla visione al beat”. Dardust – che, nei suoi venti anni di carriera nel settore vanta collaborazioni con artisti come Fedez, Levante, Elisa, Mahmood, Elodie, Jovanotti, Rancore, Rkomi, Francesca Michielin e moltissimi altri - racconterà la sua esperienza e risponderà alle domande della community di aspiranti concorrenti, che avranno così l’occasione di potersi confrontare con lui e scoprire la sua prospettiva sul processo creativo.



In seguito, nell’appuntamento con Shablo si affronterà il tema della cura dell’artista, dalla produzione del brano alla pubblicazione e promozione. Per iscriversi basta inviare una mail all’indirizzo xf2020masterclass@fremantle.com

indicando nell'oggetto della mail “Masterclass Dardust”. Coloro che non riusciranno a partecipare potranno vedere il contenuto della Masterclass nei giorni successivi sui social e sul sito di X Factor: la sessione sarà infatti registrata e pubblicata affinché tutta la community possa trarne vantaggio. Allo stesso indirizzo è inoltre possibile anche inviare delle domande, alcune delle quali verranno poste ai protagonisti delle Masterclass durante la sessione. Tutte le informazioni sono sul sito https://xfactor.sky.it/.



