Marco Saltari e Sofia Tornambene, Iniziano i Live Show di X Factor

ANCONA - Questa sera 24 ottobre prendono il via i Live Show di X Factor 2019, in onda dalle ore 21.15 su Sky Uno. Sul palco dell'X Factor Dome di Monza, una spettacolare location allestita ad hoc per l’occasione, saliranno i 12 concorrenti fra cui emergono anche due marchigiani: Marco Saltari di Corridonia e Sofia Tornambene di Civitanova Marche. In occasione di questa prima serata, condotta dallo storico presentatore Alessandro Cattelan, sono attesi due ospiti speciali: Mika (star internazionale ed ex giudice di X Factor) e Coez (cantautore romano).

La gara

I cantanti in gara -– suddivisi in quattro squadre, guidate da Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta - si apprestano dunque ad affrontare le esibizioni in diretta che verranno valutate in puntata, prima dai giudici in studio e poi dal pubblico a casa. Saranno infatti gli spettatori ad avere l'ultima parola, scegliendo il proprio concorrente preferito. Il voto, per supportare i due cantanti marchigiani durante i Live, sarà disponibile tramite i seguenti canali, in modo gratuito: web (xfactor.sky.it), Twitter, app XF 2019, smartwatch e decoder Sky. Le otto serate di grande musica live si concluderanno il 12 dicembre con la finalissima, presso il Mediolanum Forum di Assago.

