X Factor, Benji e Fede condurranno il Daily al posto di Aurora Ramazzotti

di Ida Di Grazia

Abbiamo accettato questa nuova sfida: quest’anno saremo i conduttori del Daily di @XFactor_Italia 💪 Orgogliosi che per la prima volta nella storia del programma questo ruolo sia stato assegnato a due musicisti. Ci vediamo dal 19/10 dal Lunedì al Venerdì su @SkyUno 🙏 #XF12 pic.twitter.com/WsDEGwQh3m — Benji & Fede (@BenjieFede) 5 settembre 2018

Cambio di guardia per il. Dail daytime non sarà più condotto dama dal duo pop,Ad attendere i ragazzi selezionati dai quattro giudici nel Loft Benjamin Mascolo e Federico Rossi, reduci dal successo estivo "Moscow mule".Abbiamo accettato questa nuova sfida - scrivono su twitter - quest’anno saremo i conduttori del Daily di @XFactor_Italia 💪 Orgogliosi che per la prima volta nella storia del programma questo ruolo sia stato assegnato a due musicisti. Ci vediamo dal 19/10 dal Lunedì al Venerdì su @SkyUno 🙏 #XF12».