X Factor, Baltimora va avanti. La sua cover "Parole di burro" di Carmen Consoli conquista la giuria

ANCONA - Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, è ancora in gara e giovedì prossimo tornerà per la terza puntata di X Factor che va in onda su Sky. Si è esibito nuovamente con il numero due, nella prima manche della serata dedicata alle cover.

L’anconetano ha eseguito il brano “Parole di burro” di Carmen Consoli, di cui il giovane musicista è fan. Risultato: applausi, tanti, e anche i complimenti dei giudici, Hell Raton, che lo segue, ma anche gli altri tre Manuel Agnelli, Mika ed Emma.

Al televoto il pubblico da casa lo ha promosso subito, al termine della prima manche, facendogli guadagnare subito il posto per la terza puntata. La prima eliminazione è arrivata al termine della puntata, con un ballottaggio tra le due performance con meno voti.

