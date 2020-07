X Factor 2020, la data di inizio: giovedì 17 settembre

Palinsesti Sky, X Factor 2020: Si parte giovedì 17 settembre. L'annuncio sulla nuova giuria era stato fatto a giugno nell'ultima puntata di EPCC, ora abbiamo anche la data di partenza del talent show di Sky prodotto da Fremantle con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. In conduzione, come sempre Alessandro Cattelan.

Il saluto dei nuovi giudici di X Factor 2020, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, durante la presentazione dei palinsesti Sky ha mostrato un cast molto affiatato. Quattro nuovi giudici e una certezza: Alessandro Cattelan. La nuova edizione di X Factor 2020 andrà in onda tutti i giovedì a partire dal 17 settembre. Si inizia come da tradizione con le puntate dedicate alle selezioni per poi giungere ai Live.

Ultimo aggiornamento: 19:04

