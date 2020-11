X Factor 2020, diretta terza puntata: Alessandro Cattelan ancora fermo per Covid, Daniela Collu in conduzione

X Factor 2020, diretta terza puntata: Alessandro Cattelan ancora fermo per Covid, torna in conduzione Daniela Collu. Il "capitano", risultato positivo al coronavirus già in occasione della seconda puntata, anche questa sera non ci sarà, chissà che però non faccia una nuova incursione in versione virtuale come la settimana scorsa.

Daniela Collu condurrà la terza puntata di X Factor 2020, Alessandro Cattelan resta a casa. Il conduttore che era risultato positivo al Covid già la scorsa settimana non sarà presente questa sera, ma potrebbe tornare in versione virtuale come la scorsa puntata. Super ospite questa sera Fedez.

L'annuncio è arrivato via social dall'account di X Factor: «La squadra di #XF2020 continua a fare il tifo per il suo capitano @alecattelan che, purtroppo, anche questa sera non potrà essere sul palco. Ma chissà che anche questa volta non ci faccia una sorpresa... In attesa del suo ritorno la nostra Daniela Collu, aka @stazzitta, ci guiderà in questo terzo Live che si preannuncia caldissimo!».

LE ASSEGNAZIONI DELLA TERZA PUNTATA DI X FACTOR 2020

Mika assegna una cover a Vergo, che interpreterà La Cura di Franco Battiato, mentre l’eclettico N.A.I.P. presenterà il brano originale dal titolo Oh Oh Oh.

Scelte analoghe per Manuel Agnelli, che affida ai Little Pieces of Marmelade la loro composizione originale LPOM, mentre Grounds degli Idles ai favoriti dei bookmaker i Melancholia. Per i traders di stanleybet.it sono ancora loro in testa sul tabellone del vincente.

Largo alle composizioni originali in casa di Hell Raton che lascia le sue ragazze libere di interpretare le loro composizioni originali: così Casadilego si esibirà con Lontanissimo, cmqmartina eseguirà Sparami e Mydrama canterà Vieni con me.

Stessa filosofia per le scelte di Emma: Blind arriverà sul palco con Cicatrici, Blue Phelix presenterà Mi Ami e Santi proporrà Morrison.

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA