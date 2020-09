“Atelier Belcanto”, i vincitori delle borse e degli ingaggi con la Wko

PESARO - Si è conclusa la seconda edizione di “Atelier Belcanto”, corso di alto perfezionamento nel canto lirico organizzato dalla WunderKammer Orchestra (Wko) a Villa Giulia di Pesaro.







I Maestri Alessandra Rossi, soprano e didatta di riconosciuto valore internazionale, e Bruno de Simone, celebre baritono, insignito del Premio “Rossini d’Oro”, che da più di trent’anni calca i maggiori palcoscenici del mondo, tra cui quelli del Rossini Opera Festival, con la Maestra accompagnatrice Mirca Rosciani, hanno seguito per l’intera settimana dieci allievi provenienti dall’Italia e dall’estero.



L’ultima giornata a Villa Giulia è stata dedicata al concerto finale organizzato da Wko, col patrocinio del Comune di Pesaro e in collaborazione con Amat. L’assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, in un breve saluto iniziale ha sottolineato la grande valenza simbolica del luogo, dimora estiva del grande tenore Luciano Pavarotti, che oggi, grazie alla disponibilità delle figlie e della ex moglie Adua Veroni, è luogo di residenze artistiche per compagnie teatrali, scuole di musica e canto, workshop, laboratori, produzioni di qualità culturale.



I dieci artisti partecipanti al corso, i soprani Valentina Rambelli, Ketevan Abiatari, Federica Livi, Maria Valentina Tenca, Hélène Walter, Chiara Mogini, Diana Gouglina, i mezzosoprani Mara Gaudenzi e Stephanie Windsor-Lewis e il tenore Antonio Cervato si sono esibiti ognuno in due brani dalle più belle opere di Verdi, Puccini, Mozart, Donizetti, Giordano, Rossini, Offenbach, Mascagni e Ponchielli.



Alla fine del concerto il presidente del Rotary Club Pesaro Rossini, Giorgio De Rosa, ha consegnato due borse di studio offerte dal Club che sono andate a Chiara Mogini (Assisi, Italia) e Diana Gouglina (Sofia, Bulgaria), risultate le più votate dal pubblico presente. Mentre Hélène Walter (Francia) e Valentina Rambelli (Cesena, Italia), votate dai soci della WunderKammer Orchestra, hanno ricevuto un ingaggio WKO per concerti da programmare nella stagione 2020-2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA