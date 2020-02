Weinstein riconosciuto colpevole di molestie sessuali e stupro

Una giuria composta di sette uomini e cinque donne ha riconosciuto che il produttore cinematografico Harvey Weinstein è colpevole di aggressione sessuale e stupro di terzo grado, ma è stato riconosciuto innocente di stupro di primo grado. Rischia una sentenza di 25 anni di prigione. Il 67enne ex titano di Hollywood dovrebbe essere trattenuto in detenzione già da oggi.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, Fedez ha l'influenza, fan preoccupati, lui rassicura: «Non facciamoci prendere dall'isterismo»



Lo stupro di terzo grado è uno stupro in cui non viene usata un’arma e la donna non viene minacciata con un’arma, ma si tratta comunque di un’aggressione sessuale non voluta e forzata contro la donna. Weinstein era sotto processo per cinque capi di accusa. Gli altri tre capi di accusa erano i più gravi. Le accuse contro Weinstein sono state di fatto il carburante che ha dato inizio al movimento #

Varie attrici che lo hanno accusato di molestie hanno protestato davanti al tribunale durante il processo: «Sta recitando bene», ha protestato l’attrice Rose McGiwan, che era insieme alla collega Rosanna Arquette. Tutte e due hanno accusato Weinstein di molestie.

Il processo si concentrava sulle accuse delle attrici Annabella Sciorra, interprete dei “Soprano”, la produttrice Mimi

Haley e l’aspirante attrice Jessica Mann. Da quando lo scandalo è esploso almeno 80 donne hanno sostenuto che Weinstein le aveva molestate.

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA