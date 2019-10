Gli appuntamenti del weekend in tutte le disco delle Marche Al Miami arriva Jerry Calà

di Marco Chiatti

ANCONA - Un altro fine settimana denso di appuntamenti per il mondo della notte di casa nostra: ancora inaugurazioni per la stagione invernale.Gli appuntamenti di stasera venerdì 18 ottobre. Divenuto ormai un must venerdì della Serra di Civitanova, Aperitif Dinner Show “Oltre lo Spettacolo” Live Music / Dj Set / Folklore, con spettacoli a roteazione sia durante la cena che nella notte. Attrazioni di arte varia e performer di caratura nazionale ed internazionale. Inaugurazione del venerdì Morositas al Donoma Club Civitanova, musica reggaeton - hip hop - latin house e animazione by Latin Power. Secondo venerdì per l’appuntamento “Hola Chica” che ritorna per l’inverno al Kontiki Club di San Benedetto Del Tronto. Si parte come di consueto con la cena. Al Miami Club Monsano atterra il party più “Scintillante” del mondo Latin Dance. Nunca Mas a colpi di bazooka. Al Sottovento di Numana: Show Party a partire dalla cena ripercorrendo le migliori hit dagli anni 90 ad oggi con i suoni di Andy Tee e la voce e live performance by Danny Losito.Gli appuntamenti di domani sabato 19 ottobre. Al Miami di Monsano inaugurazione di Rewind, il party che ha fatto la storia. Cena spettacolo con il grande showman Italiano Jerry Calà nel suo imperdibile spettacolo “Una vita da Libidine Concert Show”. Il Gatto Blu di Civitanova spara la prima cartuccia della stagione ospitando in consolle Tommy Vee, dj e produttore che non ha bisogno di presentazioni e anche ex storico protagonista del GF. Start di stagione anche per il Noir di Jesi, ogni genere musicale al suo posto e addetti ai lavori carichi. Dj Frankie di Palma, dj Mat, voice Kristal. Al Mia Clubbing di Porto Recanati in occasione del “Winter Season Opening” va in scena il nuovo format targato: “Mia Clubbing”, il “Babylon - The Foolish Party”. Al Kontiki Club di San Benedetto il sabato “Dance all night”. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Ancora un sabato notte nella location invernale del Miù di Marotta. Tante novità e ospiti in questa stagione invernale. Ospiti speciali Luigi Mastroianni dj e Lorenzo Riccardi. Good Times è il sabato de La Serra - Laboratorio di Cucina e Musica a Civitanova con il consueto mix che va dal dinner al funky e groove. Live con i Pop Deluxe e la splendida voce di Cristina Di Pietro. L’ appuntamento del sabato al Sottovento di Numana è Infinity Saturday Party, show dinner party, house music & dance hit dj Davide Domenella, voice & live Minuz. È iniziata ufficialmente la stagione 2019 2020 al Roma. Disco Più di Matelica. In consolle resident Marco Beta, Andrea Aquili, Aris Alessandra Tozzi dj, guest dj Auretta Bloom direttamente dai migliori locali d’Italia.Gli appuntamenti di domenica 20 ottobre. Alla Serra di Civitanova sonorità elettroniche, dj e live, installazioni artistiche, sapori eccellenti e spazi di condivisione sempre sotto la regia di Aldo Ascani. La domenica Sottovento è “La Isla Bonita” Il consueto appuntamento domenicale che parte dalle ore 20 con il gran buffet aperitivo cena. Al Gatto Blu di Civitanova Marche torna la Domenica Notte “Glitter”. L’appuntamento più richiesto del Centro Italia con rnb , pop , trap , house firmato come sempre Latin Power.