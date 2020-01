Wanda Nara al prossimo Grande Fratello Vip: «Voglio che le altre donne mi conoscano»

Wanda Nara sta per sbarcare al Grande Fratello Vip. La showgirl, 33 anni, racconta a Grazia, della sua nuova avventura. Pochi mesi fa l'accusavano di aver messo in pericolo la carriera di suo marito, il calciatore Mauro Icardi. Ora che, invece, i fatti hanno premiato le sue scelte, la manager sportiva diventa l'opinionista del programma condotto dal giornalista Alfonso Signorini: «Alfonso mi ha proposto l'idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip, il mistero di Giulia De Lellis opinionista. Alfonso Signorini: «L’avrei voluta, però…»

Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka. Ecco i motivi sulla decisione di Mediaset

Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera». E aggiunge: «Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione», riferendosi al trasferimento del marito dall'Inter al Paris Saint-Germain. Sulle pagine di Grazia la bella commentatrice tv e mamma di cinque figli confida che cosa si regala quando vuole essere felice: «Amo viaggiare. Ora, però ci sono gli impegni e non posso».

Se le si chiede chi glielo fa fare, risponde: «Sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo». E a proposito di come sta andando il suo rapporto con il marito racconta: «Mi sento la ragazza con la valigia. Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile».

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA