Il walking program brucia-calorie, ad Ancona tra i primi a farne una disciplina top è stata la Happiness

ANCONA - Eccolo, il walking program, la super camminata che fa bruciare calorie e tonificare glutei e gambe. Lo si pratica nelle sale da ginnastica da tempo. Ad Ancona tra i primi a farne una disciplina top è stata la Happiness, quattro sedi nelle Marche tra cui, oltre il capoluogo, Loreto, Castelfidardo e Chiaravalle.

«Il nostro circuito è storico – spiega Claudia Principi, uno dei titolari della palestra -, siamo stati tra i primi a metterla a punto ad Ancona. Abbiamo un programma di massimo livello, grazie ad uno dei principali presenter del Walking programma, Emanuele Mancinelli, che è anche titolare della palestra».



In cosa consiste

Camminare fa bene alla salute. “Il walking program è un’attività aerobica di media ed alta intensità, della durata di circa 45 minuti, che consente a chiunque di effettuare una camminata di gruppo, con un trainer motivante, che simula una camminata a passo veloce come se fossimo in montagna ma, in realtà, si svolge indoor e cioè all’interno di una sala corsi, a suon di musica e in un ambiente climatizzato”. Per praticarlo, basta un tappeto meccanico, in pendenza fissa, azionato dalla spinta del passo dell’utente. «A differenza di un tradizionale tapis roulant – spiega Principi – è l’attività dell’utente che permette al tappeto di essere e restare in movimento». Alla camminata, o in alcuni casi alla corsa, in salita, «vengono associati esercizi di tonificazione a gambe e glutei come skip, squat ma anche alla parte superiore grazie all’utilizzo di pesi ad hoc agganciati al tappeto». Dunque, si tratta di un’attività molto dinamica e anche divertente, «capace di far ottenere notevoli risultati». E per obiettivi centrati s’intende che si bruciano molte calorie, circa 400-500 a percorso. «Ma poi c’è anche la tonificazione – sottolinea la coach - specialmente di gambe e glutei. A questo si aggiunge anche una contrazione della fascia addominale e si stimola una corretta postura grazie alla naturale posizione determinata dalla corretta camminata in pendenza». Senza dimenticare una «discreta tonificazione della parte superiore con gli esercizi ad hoc. Insomma, un’attività perfetta per chi intende rimettersi in forma prima dell’estate». Uomini e donne siete avvisati.



Chi può praticarlo

Chiunque è capace di muoversi e, quindi, qualsiasi soggetto può praticare il walking. Si procede a gruppi che, talora, vengono suddivisi a seconda della condizione fisica: gruppi ‘livello basso’, per i principianti, i gruppi “centre” per chi ha una condizione fisica buona e livello “alto” per chi pratica spesso l’attività fisica. Beninteso: qualunque programma fisico strong prevede la consultazione di un medico. In genere, però, i percorsi sono sconsigliati alle donne in gravidanza, a chi ha uno stimolatore cardiaco o presenta patologie al sistema cardio-vascolare o ernie intense o sindromi dolorose in generale.

I benefici

I benefici di quest’attività sono molteplici. «Ci sono la perdita di peso, il rassodamento muscolare – evidenzia Principi – che, tra l’altro, si vedono da subito: con il walking si possono perdere sino a 700 calorie nel corso di 50 minuti di allenamento». È importante anche la postura: nel corso degli allenamenti, la spina dorsale e i fianchi devono essere tenuti eretti per favorire la potenza dei tessuti muscolari e il coordinamento e la stabilità.

