Miro Riga è ospite del caffè di Raiuno con Lisa Marzoli

ANCONA - Il popolare organizzatore di eventi ed ex pugile Vladimiro Riga sarà ospite di RaiUno nel corso de Il caffè di Raiuno, dalle ore 6 alle ore 7 di sabato 20 giugno, condotto da Lisa Marzoli e Andrea Velardi con la regia di Alessandra De Sanctis. Sotto i riflettori il libro “Campione senza corona”, scritto dal giornalista Maurizio Socci e ispirato completamente alla sua vita avventurosa. Boxe e non solo, dall’incontro con Pippo Baudo, all’abbraccio di Nino Benvenuti. Vladimiro Riga ha vissuto mille vite, facendosi mille domande, ma al termine del viaggio ha bisogno di una sola risposta. Sarà pronto a girare mezzo mondo, accompagnato da un bambino senza casa né famiglia, per riprendersi più di una vittoria: per ritrovare il senso stesso della sua esistenza. Dopo “I soliti ignoti” un altro appuntamento sulla tv nazionale per Riga. © RIPRODUZIONE RISERVATA