Vittorio Sgarbi dopo la furiosa lite con Barbara D’Urso: «Fuori dai programmi Mediaset»

Ultimo aggiornamento: 19:24

Sembra essere costata cara la lite con Barbara D’Urso durante a “Live – Non è la D’Urso” a Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte e ospite televisivo durante l’ultima puntata della trasmissione ha avuto un duro faccia a faccia con la conduttrice.Sgarbi, parlando delle ospiti, ha sottolineato che una presenza femminile ospiti era “raccomandata da Berlusconi” e poi ha rivolto la stessa “accusa” alla conduttrice, scatenando il primo putiferio e chiosando con un “Capra e incapace vai a fare in cu*o tu e la tua vita inutile”. Barbara ha cercato di cacciarlo, ma alla fine era lui che la voleva mandare via dal suo programma: “Vaffa***lo, hai rotto il ca**o! Vai via tu! Io non me ne vado Non ti devi permettere di fare delle prediche”.Tanta agitazione non ha portato a buoni risultati perché stando a quanto riporta il “The Post Internazionale”, Mediaset avrebbe deciso un “embargo” per Sgarbi, tenendolo lontano dalle reti del gruppo. Vittorio già nella serata di martedì 24 doveva essere presente da Nicola Porro ma alla fine è misteriosamente mancato, così come da Chiambretti che non lo avrà in studio nei panni di ospite.Sembra che Vittorio sia molto triste per quanto scelto, dato che si è sempre schierato a fianco dell’azienda.