Vittorio De Scalzi morto a 72 anni, addio al cantante fondatore dei New Trolls: «Ha raggiunto la sua Aldebaran»

Vittorio De Scalzi è morto a 72 anni: è stato il fondatore del gruppo rock progressivo dei New Trolls. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook del cantante, chitarrista e autore, in cui si legge: «Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “ quella carezza della sera”...lui vi ascolterà».

​

Il riferimento è alla stella Aldebaran, appartenente alla costellazione del toro e dalla quale prendono nome un brano e un album del gruppo musicale di De Scalzi pubblicato nel 1978. Altro riferimento, quello al celebre brano "Quella carezza della sera", che ha fatto sognare migliaia di innamorati sul finire degli anni '70.

A firmare l'annuncio della morte di Vittorio De Scalzi sono la moglie Mara e i figli Armanda e Alberto. Era padre anche di Alice, deceduta nel 2005 a 30 anni a causa di una trombosi cerebrale.