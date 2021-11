Vincenzo Spadafora a "Oggi è un altro giorno" dopo il coming out: «Ci ho messo tanto perché...»

Vincenzo Spadafora ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Il politico Vincenzo Spadafora, autore del libro “Senza riserve”, ha recentemente fatto coming out ospite del programma di Fabio Fazio.

Vincenzo Spadafora ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. L’ex ministro Vincenzo Spadafora ha deciso di fare coming out durante il programma di Fabio Fazio: «Dopo la serata da Fazio è iniziata una “Splendida giornata” che dura ancora. Un grande senso di libertà. Ci ho messo tanto per confessarlo perché nel nostro paese ancora non è una cosa normale, scontata. Non penso che l’Italia sia un paese omofobo, ma non siamo certo avanti per certi temi. In altri mondi, musica, cinema, è normale ma in politica certe cose vengono usate per colpire. C’era un chiacchiericcio, un ronzio diffuso intorno a me e per questo era necessario liberami. L’ho fatto anche per dare una dimostrazione politica, bisogna essere trasparente».

Il sostegno nei suoi confronti è stato grande: «Dopo la trasmissione da Fazio sono arrivati moltissimi messaggi, anche di persone che non conoscevo. E sono stato contento del riscontro social da parte dei ragazzi».

La mamma di Vincenzo Spadafora è venuta a mancare prima, forse, di conoscere la verità: «Ho avuto la fortuna di andare via dal luogo dove sono nato a 18 anni e negli anni successivi ho scoperto il mio orientamento sessuale. Mia madre è scomparsa 8 anni fa, non ne abbiamo mai parlato. Tempo fa mi chiedeva quando mi sarei sposato e dato dei nipotini, ma alla fine ha cominciato a dire: “L’importante è che sei felice”. Anche se non ne avevamo parlato, aveva capito tutto…».

