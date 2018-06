Vince Vaughn arrestato per guida in stato d'ebrezza e resistenza pubblico ufficiale

di Alessia Strinati

Da due single a nozze al carcere. L'attore holliwoodiano, che con i suoi film ha fatto ridere almeno due generazioni, è statopera Manhattan Beach, a sud di Los Angeles. Il 48enne, secondo quanto riporta la stampa locale, è stato fermato a un posto di blocco per un regolare controllo mentre era con un'altra persona in auto, ma è stato sorpreso con il tasso alcolemico sopra il limite consentito.Non l'avrebbe presa bene però Vaughn, che è stato arrestato non solo per guida in stato di alterazione, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Rilasciato poco dopo su cauzione, non è la prima volta che l'attore va dietro le sbarre: già nel 2011 era stato coinvolto in una rissa con il collega Steve Buscem che gli era costata la galera.Una vita decisamente spericolata, comunque non noiosa, quella di Vince che nella sua carriera vanta numerosi successi cinematografici in cui interpreta sempre un ruolo comico e divertente. Tra i film più apprezzati dal pubblico si ricorda "Old School", "Palle al balzo - Dodgeball", "2 single a nozze - Wedding Crashers" e "Ti odio, ti lascio, ti...".