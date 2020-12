Giovedì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, Federica Panicucci conduce la 28° edizione del Concerto di Natale. Sul palco le stelle della musica italiana. Per la prima volta sarà possibile ascoltarlo anche alla radio: a partire dalle 21.15 Radio Monte Carlo, trasmetterà in diretta sulle proprie frequenze l’intero concerto con il commento e le interviste di Rosaria Renna ai protagonisti.

La 28° edizione del Concerto di Natale è promossa dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca, Ron, Renato Zero, insieme a star internazionali: Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone), Amy Macdonald (Scozia).

Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti. Obiettivo di questa edizione dell’evento sostenere il progetto “Insieme facciamo rete per il nostro futuro!”, per rispondere concretamente all’emergenza sociale ed educativa provocata dalla pandemia del COVID-19.

In un anno così particolare inoltre, per dare sempre maggior supporto ai progetti, nasce la prima edizione della “Christmas Virtual Race – Run for Charity“: un momento dedicato allo sport e alla solidarietà, creato dalla collaborazione della Prime Time Promotions con l’Associazione Sportiva Dilettantistica – Corsa dei Santi. La Christmas Virtual Race – Run for Charity si svolgerà nei giorni che vanno dal 19 al 31 dicembre e grazie alla modalità virtual, permetterà ai runners che vorranno partecipare attraverso un’ App scaricabile dalla piattaforma Enternow, di correre lungo i loro percorsi preferiti. A presentare questa novità durante il Concerto l’atleta pluripremiata Fiona May e il calciatore campione del mondo Gianluca Zambrotta.

