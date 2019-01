Paura in studio per Caterina Balivo: svenimento e intervista interrotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una signora del pubblicoin studio einterrompe l’ospite per accertarsi delle sue condizioni. Momenti di paura per la conduttrice che durante il programma che conduce su, “” stava tranquillamente conversando con l'ospite Paola Saluzzi quando una signora ha avuto un malore e si è accasciata sulla sedia.Caterina e Paola hanno smesso di parlare e la Balivo ha preso in mano la situazione spiegando ai telespettatori il motivo della pausa e quanto stava accadendo: “Scusate ma non riesco ad andare avanti – ha fatto sapere - C’è una signora del pubblico che non sta bene. Se ne sta occupando il nostro assistente di studio. Scusate ma non riesco ad andare avanti con la trasmissione fino a quando non so che tutto si è risolto”.Caterina si è avvicinata al pubblico e ha chiesto di abbassare la temperatura in studio e dopo l’intervento di un assistente di studio, che ha portato da bere alla signora, tutto si è risolto e la conduttrice ha tranquillizzato gli spettatori: “Mi dicono che adesso sta meglio, bene”. La conversazione è poi rispresa con la Saluzzi che ha fatto un po’ di umorismo sull’accaduto: “Forse si è spaventata per la mia intervista”.