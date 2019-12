Nancy Brilli a Vieni da me rivela a Caterina Balivo: «Una volta ho dato uno schiaffo a Virzì»

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nancy Brilli a Vieni da me da Caterina Balivo ripercorre la sua carriera. Nata quasi per caso: «Squitieri mi chiese se volevo fare un film e dissi sì perché volevo andare a vivere da sola e quel film me lo permise», racconta, ricordando di aver guadagnato cinque milioni di lire per quel primo film. Poi, la scelta di fare anche le fiction, non condivisa da tutti. «Diedi uno schiaffo a Paolo Virzì perché mi disse che volevo fare la bella in televisione e non potevo fare un film serio», dice la Brilli.