Ilary ricorda un dolore provocato dal Covid a Verissimo e Silvia Toffanin si scioglie in lacrime. Ecco che cosa ha detto

Silvia Toffanin torna in tv con Verissimo Storie. E tra le sue "ospiti" di oggi, sabato 12 giugno 2021, c'è stata anche Ilary Blasi, conduttrice del reality L'Isola dei famosi appena concluso e moglie di Francesco Totti, che nel colloquio con la conduttrice di Mediaset racconta un momento di grande dolore provato in questo periodo di pandemia: la morte del suocero, il papà del Capitano. «Con il Covid - racconta Ilary nello studio di Verissimo alla collega e amica Toffanin - è successo anche a noi. Uno non è mai pronto alla morte di un genitore, non c'è un modo o un tempo. Ma il modo che è successo a mio suocero Enzo è crudele, non c'è tempo di elaborare. Sparisce in un buco nero». Silvia Toffanin, che pochi mesi fa ha perso la mamma, si scioglie in lacrime.

Ultimo aggiornamento: 17:52

