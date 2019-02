Stefano Bettarini: «Niccolò ha guardato negli occhi chi lo ha accoltellato»

di Alessio Esposito

è stato ospite di, dove ha raccontato con grande commozione l’esito del processo che ha coinvolto gli aggressori di suo figlio: «Sono contento della sentenza per Niccolò, perché ha vissuto questo processo andando a tutte le udienze e avendo il coraggio di guardare in faccia chi lo ha accoltellato». Bettarini ha avuto un pensiero anche per chi, a differenza sua e di suo figlio Niccolò, non è riuscito a ottenere giustizia in casi simili: «Il mio cuore è con quelle famiglie che non hanno avuto la stessa sentenza che abbiamo avuto noi, e poi nostro figlio è ancora vivo».L’ex compagno di Simona Ventura, inoltre, sta per sbarcare in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi: «Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire – ha raccontato - i miei genitori ormai sono navigati, mi hanno detto di godermi l’esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto». Stefano Bettarini prende il posto sull’Isola dei Famosi di Jeremias Rodriguez, dopo aver partecipato al reality come inviato nella scorsa edizione.