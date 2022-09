Festival di Venezia, la laguna si fa bella con Melissa Satta, Francesca Novello e Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, appena tornata a Venezia da Pesaro (città natale di suo marito Matteo Giunta), è subito entrata nel mood indossando un cappello da gondoliere. Melissa Satta ha sfilato al Festival di Venezia prendendosi scena e applausi. Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, ha lasciato Tavullia (Valentino è impegnato con le gare in auto) per solcare le acque del Lido con un abito che metteva in risalto le gambe extra long.

Bellezze in laguna

La Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia è sempre un evento nell'evento. Così mentre Paul Schrader, regista e sceneggiatore tra i più grandi della Nuova Hollywood, riceveva il Leone d'oro alla carriera, la laguna si animava anche di dive locali, star nostrane, bellezze di ogni tipo. Tra queste anche la cantante dell'estate 2022: Elodie