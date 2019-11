Venditti e De Gregori in concerto insieme dopo 50 anni: la prevendita scatta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:54

Una storia comune e diversa, quella di due artisti che hanno segnato la musica italiana: Antonello Venditti per un evento musicale che si preannuncia imperdibile.scrivono le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con Theorius Campus dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico. Il resto è storia.Due stature artistiche diverse, ognuna con la sua poetica. Dopo 50 annitornano insieme protagonisti sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, nella loro città, là dove tutto iniziò, nella cantina della loro musica.