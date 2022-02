Antonello Venditti e Francesco De Gregori, un tour estivo insieme in tutta Italia. Ecco tutte le date

Riuniti dalla musica. Due dei cantautori italiani più amati ritornano insieme sul palco: Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Quest'estate i due artisti saranno protagonisti di un tour in alcune delle location più suggestive d’Italia. Ad anticipare il tour sarò l’esclusivo concerto di sabato 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, nel cuore della loro città, là dove tutto ebbe inizio.

Già nel lontano 1972, Venditti e De Gregori avevano collaborato nella realizzazione dell'album “Theorius Campus” di seugito al quale, poi, le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele.

Il tour si chiamerà VENDITTI & DE GREGORI: sarà uno show irripetibile in cui gli artisti daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. In particolare, i due hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di Me” (già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download).

Ad affiancarli sul palco un'unica band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario.

Dopo lo show del 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, ecco le date del tour estivo:

7 luglio - FERRARA - Piazza Trento Trieste (Summer Festival)

10 luglio - LUCCA - Piazza Napoleone (Summer Festival)

12 luglio - PALMANOVA (UD) - Piazza Grande (Estate di Stelle)

14 luglio - MAROSTICA (VI) - Piazza Castello (Summer Festival)

16 luglio - CATTOLICA - Arena della Regina

18 luglio - TREVISO - Arena della Marca

19 agosto - FASANO (BR) - Piazza Ciaia

21 agosto - LECCE - Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto - ROCCELLA JONICA (RC) - Teatro al Castello (Summer Festival)

27 agosto - TAORMINA (ME) - Teatro Antico

28 agosto - TAORMINA (ME) - Teatro Antico

I biglietti per le nuove date del tour estivo saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, martedì 1 marzo. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it. I biglietti acquistati in precedenza per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, inizialmente previsto il 5 settembre 2020 e poi il 17 luglio 2021, restano validi per la data di sabato 18 giugno.

