Vasco Rossi, il mistero degli auguri firmati da Tiziano Ferro sul suo profilo Twitter. Cosa è successo

Quello che è accaduto nelle ultime ore sul profilo ufficiale di Vasco Rossi ha creato un velo di mistero che ha catturato l'attenzione degli attenti utenti di Twitter. Per augurare un buon 2023 l'account ufficiale del rocker ha condiviso lo stesso messaggio di auguri che si legge sul profilo privato Instagram di Tiziano Ferro, e non solo... a corredo del testo è comparsa anche la foto del noto cantautore di Latina insieme alla figlia Margherita. Una svista che non è passata inosservata. Ma è stato un errore?

Il mistero del post di auguri

«Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta nella foto c'è Margherita)», si legge a corredo della foto che ritrae il cantautore, diventato papà di due figli lo scorso anno, insieme alla piccola Margherita. Questo il testo condiviso direttamente nel profilo ufficiale del rocker che ha insospettito i fan.

«Me lo ricordavo diverso Vasco Rossi», ha scritto un utente che ha inevitabilmente ironizzato sulla curiosa vicenda. Tra le ipotesi della svista social quella più probabile, è che Vasco Rossi e Tiziano Ferro siano seguiti entrambi dallo stesso social media manager che per qualche istante ha confuso i due profili social, ma che ha prontamente rimediato all'innocuo danno cancellando il post dal profilo ufficiale di Vasco.

Qualche ora dopo, il rocker ha voluto scherzare sul fatto, pubblicando questa volta una sua foto sul suo profilo Instagram e a corredo ha scritto: «Partiamo con il piede giusto».