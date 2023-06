Vasco in concerto incanta nella sua Bologna: «Siamo qui per portare un po' di sollievo anche all'Emilia Romagna ferita»

Uno degli ultimi provocatori. Perché se c'è una parola nella musica che scuote le masse come nessun’altra, è Vasco Rossi. E come il Blasco che si rispetti, riparte alla grande. Martedì sera, dalla sua Bologna, dallo Stadio Dall’Ara. Arriva in elicottero, dopo il live di Rimini. Un concerto in cui l’inaspettato è parola chiave (non solo per la pioggia che si è abbattuta nell’attesa). ”Inaspettato” per Vasco è l’ennesima consacrazione. Lui è in grandissima forma. La partenza è una bomba a suon di ballad. “Dillo alla luna” è una invocazione, al guardare in faccia una realtà «che pensa più a raccontare favole» che a risolvere problemi. «Resto un radicale, alla Pannella. I politici fanno i propri interessi, e non è questione di destra o di sinistra - dice salutando i giornalisti - Si parla di grandeur Italia, ma l’Italia nel mondo non conta niente».

Provoca sulla steccata politica in "T’immagini" (dentro ci mette Meloni, Berlusconi, Salvini, i comunisti e i 5 stelle). Provoca in “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra”, in tutta la scaletta. Sono 26 brani, più il medley di 7 «canzoni che vorresti, che non ti aspetti», da “Incredibile romantica” a “Come nelle favole”, dagli arrangiamenti rock alla “sax, sex and rock’n roll”.

E' un rock che si muove dentro regia e scenografia firmate (sempre) Romanoff e Giò Forma: uno staff di 174 persone per uno show di 3 ore, laser, mega schermi a V e pedana centrale. E la band, al cui centro temporale, c’è Stef Burns. Vasco è Vasco. Poesia irriverente, ritmo incalzante, parole cariche di vita, di sofferenza e di gioia in un modo di fare musica che non ha uguali, re del rock, un gigante di 71 anni che non conosce stanchezza, che canta e balla con un'energia e una passione che sfidano il tempo.

Vasco è Vasco anche nei numeri: 16mila alle prove generali e 24mila per la data di apertura di Rimini, e 450mila biglietti per 11 concerti in 5 città (Olimpico di Roma il 16-17 giugno). Ci sarà un singolo nuovo. Uscirà nei prossimi mesi. E quello sarà un altro capitolo della magnifica storia intitolata Vasco. Unica e irripetibile.