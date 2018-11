Vasco Rossi, a giugno 4 concerti a Milano: dall'8 novembre biglietti in vendita

Aprono giovedì 8 novembre le vendite dei biglietti per i quattro concerti milanesi di Vasco Rossi, che tornerà a esibirsi a San Siro l'1, il 2, il 6 e il 7 giugno. Saranno, insieme a quelle di Cagliari, le uniche date del NonStop Live 2019. Escluse le prove tecniche e generali, infatti, non sono previsti concerti in altre città. Le prevendite per i primi quattro concerti di Milano - ma potrebbero essercene altri, visto che su Facebook Vasco aveva scritto

come minimo

- saranno aperte con precedenza di 26 ore per gli iscritti al Blasco Fanclub, che conta oltre 30.000 soci: dalle 10 dell'8 novembre alle 12 del giorno dopo. Alle 13 di venerdì 9 novembre inizierà invece la vendita libera dei biglietti, esclusivamente su Vivaticket. Intanto Vasco ha già iniziato a riunirsi con i suoi collaboratori, Vince Pastano e Floriano Fini, per «buttare giù le prime interessanti idee

.

