Vasco, primo sopralluogo al Del Conero: il palco è pronto. Domani il concerto, 33mila fans in delirio ad Ancona

ANCONA - Vasco si inquadra con il cellulare mentre entra nello stadio Del Conero di Ancona per un primo sopralluogo in attesa del concerto di domani sera, domenica 26 giugno, alle 21. Alle spalle la tribuna, di fronte il maxi palco dove si esibirà in uno show che ha già mandando in visibilio migliaia di fans a Bari. Ora tocca ad Ancona che accoglie Vasco dopo 11 dal suo ultimo concerto marchigiano: ad attenderlo 33mila persone. Già da ieri, negli spazi esterni all'impianto sportivo, sono comparsi i primi fan che hanno scelto di attendere l'evento in tenda.

Vasco si rilassa a Portonovo

Vasco Rossi è arrivato nelle Marche con un aereo privato, è atterrato all'aeroporto Sanzio di Falconara ed ha deciso di trascorrere la vigilia dell'evento in un hotel a Portonovo. Il rocker di Zocca proporrà ai suoi fan i brani del nuovo album, "Siamo qui", ma non mancheranno i grandi classici del suo vastissimo repertorio.

