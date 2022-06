Vasco, inizia il conto alla rovescia. Ecco la mappa dei parcheggi per il concerto di domani ad Ancona

ANCONA - Tutto pronto ad Ancona per il concerto di Vasco Rossi domani sera allo stadio Del Conero. Il Comune ha pubblicato la mappa definitiva dei parcheggi che si potranno utilizzare per auto e moto. Parcheggi cittadini, serviti da quattro linee di navette gratuite.

La mappa dei parcheggi per Vasco

I parcheggi sono quelli degli Archi, piazza D’Armi, Via Ranieri, Palaindoor via della Montagnola, Valle Miano, ex Mattatoio, cimitero Tavernelle, liceo Galilei, parcheggio Università a Brecce Bianche. Le aree di sosta nell’area commerciale della Baraccola si trovano nelle strade: Via Luigi Albertini, Via Ferruccio Fioretti, Via Umani Giorgio, Via Franco Scataglini ,Via Mario Natalucci, Via Vincenzo Pirani, Via Girombelli Arnaldo, Via Schiavoni, Via Sandro Totti, Via Roberto Bianchi, Via Zingaretti, Via Primo Maggio, via Caduti Del Lavoro, Via Ezio Tarantelli, Via Luigi Ruggeri, Via Flavia, Via Fuà Geremia, Via Livio Cambi, Via Giovanni Conti, Via Ghino Valenti. A questi si aggiungono i posti auto previsti dall’area del Gross Center. Prevista anche area di sosta per i camper nei pressi di via Albertini, vicino rotatoria UCI cinema.

Ecco la cartina

Ultimo aggiornamento: 19:00

