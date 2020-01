Sanremo 2020, Vanessa Incontrada litiga con i giornalisti «Di Sanremo non parlo, non è la sede giusta»

Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’innominabile. Non il santo ovviamente, ma il, che a pochi giorni dalla partenza, non si può neanche nominare senza sollevare polemiche. Come è accaduto questa mattina in, alla presentazione della fiction Rai, Come una madre concome protagonista. Sia della serie tv, che della polemica.LEGGI ANCHE:Questi i fatti., insieme ad altre testate, quotidiani online e agenzie stampa, era alla presentazione della mini-serie, non solo per partecipare alla conferenza stampa ma anche per realizzare alcune video-interviste - prima della conferenza - con alcuni attori del cast, comedopo aver rilasciato diverse interviste, principalmente a testate della Rai, non ha voluto incontrare gli altri giornalisti singolarmente come hanno fatto i suoi colleghi, concedendosi alle telecamere delle testate accorse. La Incontrada ha preteso di fare un singolo incontro con un nutrito gruppo di giornalisti, circa 10-15, tra cui, a patto che venissero fatte solamente due domande (sulla fiction), concordate preventivamente tra il suo ufficio stampa e una giornalista, che potevano essere riprese da tutti. Solo due domande, concordate con altri, per tutti.Quando Massimo Galanto, giornalista di TvBlog, ha provato a fare una domanda non solo non c'è stata risposta, ma è stata interrotta la sessione di videointerviste, tra le proteste di tuttiSubito dopo, la situazione in sala stampa si è accesa ulteriormente, quando lo stesso collega - come potete vedere nel video correlato - ha chiesto il microfono, sottolineando quanto accaduto pochi minuti prima. E dopo un primo intervento dell’ufficio stampa Rai, è stata l’attrice, a dir poco infastidita, a voler rispondere in prima persona: «La decisione è stata mia, perché ci sono dei tempi e dei momenti in cui un’artista decide di parlare poco, e non devo dire il motivo, si concordano le cose giustamente per il vostro lavoro e ho detto all’ufficio stampa di fare una piccola intervista ma molto mirata. Però queste cose non puoi dirle qua».Quando alla Incontrada viene chiesto un commento sul Festival di Sanremo, l'attrice interrompe il giornalista per ribadire la propria posizione «Non è la sede per parlare di questo». Vanessa Incontrada, per molto tempo, è stata indicata come una delle possibile co-conduttrici del Festival accanto ad Amadeus.