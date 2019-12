Vanessa Incontrada chiama il compagno sul palco di Rai1: «Lui mi disse "Devi sorridere dei tuoi difetti"»

Tenero fuoriprogramma nell’ultima puntata di "20 anni che siamo italiani". Vanessa Incontrada presenta al pubblico Rossano Laurini, il riservatissimo compagno della conduttrice, chiamato sul palco subito dopo l’esibizione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Proprio a Rossano, imprenditore di Follonica, con cui Vanessa Incontrada è sentimentalmente legata da 12 anni e padre del figlio Isal, la conduttrice aveva dedicato una parte del suo monologo sulla perfezione: «Pensavo di dover essere perfetta per trovare l’uomo della mia vita, per piacergli, perché si innamorasse di me. Alla fine ho trovato un uomo speciale, lui, mio marito, Rossano, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare: ‘Devi sorridere dei tuoi difetti' . È vero. E si è preso il pacchetto intero: pregi e difetti. Ed io ho fatto la stessa cosa con lui».

