Valeria Marini rifiuta l'incontro con l'ex fidanzato, Barbara D'Urso furiosa: «Un'altra al mio posto...». Momenti di confusione a Live non è la D'Urso durante il "confronto in ascensore" che sarebbe dovuto avvenire tra la bionda stellare e l'ex Gianluigi Marino.

Valeria Marini ospite a Live non è la D’Urso avrebbe dovuto fare un confronto in ascensore con il suo ex fidanzato Gianluigi Marino. Prima però la D’Urso ha mostrato alla Marini l’intervista del suo ex in cui dice che una delle cause della rottura tra i due è la mamma di Valeria, Gianna Orru. La Marini ha uno scatto quasi d’ira e reagisce così: «Non sono venuta qui a fare diatribe, a rispondere a cose che non sono vere. Non ho mai fatto nessuna dichiarazione quando ho deciso di chiudere il rapporto. L’unica cosa vera che ha detto è che ci sono state tante tensioni, mia madre non c’entra niente. Chi si permette di parlare di mia madre non è degna del mio sguardo».

APPROFONDIMENTI IN DIRETTA Domenica In, Caterina Balivo si commuove: «Ho lasciato Vieni da...

La Marini prova a ironizzare sulla nuova fiamma di Gianluigi: «Dopo di me o ti metti con la D’Urso o niente, con la Tittocchia proprio no», poi però quando la D’Urso la invita ad andare in ascensore per il faccia a faccia con il suo ex e lei rifiuta categoricamente.

La D’Urso è incredula, inizialmente pensa ad uno scherzo poi con fare stizzito dice: «Valeria mi stai molto simpatica ma un’altra al mio posto si arrabbierebbe», a questo punto la Marini, sempre molto attenta alla sua immagine si dice disponibile al confronto ma ora è la D’Urso che non vuole costringere nessuno. Il confronto prosegue a distanza tra le accuse di uno e dell’altra. In realtà si capisce molto poco, la D’Urso visibilmente infastidita chiude lo spazio e rimanda tutti a casa.

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA