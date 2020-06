Valeria Golino e il fidanzato Fabio Palombi, primo bagno dopo il lockdown

Per Valeria Golino arriva il primo bagno al mare. L’attrice assieme al fidanzato Fabio Palombi infatti, dopo le restrizioni per il lockdown attuato per la lotta al coronavirus, ha anticipato l’estate con una romantica immersione in acque per ora ancora non troppo calde.

Valeria e Fabio sono stati fotografati da “Diva e donna” a Sabaudia, dove l’attrice passa gran parte del periodo estivo, mentre in costume coraggiosamente si tuffano in mare: la temperatura però non dev’essere tropicale, come rivelano i corpi intirizziti dei sue fidanzati, che comunque risolvono il problema con appassionati baci tra le onde.



I due hanno 24 anni di differenza (30 lui, 54 lei), che non sembrano affatto influire sul loro rapporto. Prima di essere legata a Palombi, la Golino è stata per anni la compagna del collega Riccardo Scamarcio, con cui è comunque rimasta in ottimi rapporti dopo la separazione.



Ultimo aggiornamento: 17:49

