Uomini e Donne, Valentina Vignali racconta il dramma: «Ho avuto un tumore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ex corteggiatrice die cestista professionista, ha raccontato ai microfoni del Tg5 il suo dramma: «».Come riporta il sito Gossip e Tv , la giovane - che quest'anno tornerà a giocare a Roma nel campionato di serie A di basket femminile italiano - nel 2013 avrebbe scoperto un. Valentina avrebbe parlato dunque della sua battaglia vinta diversi mesi più tardi.«Mi sento quotidianamente con ragazzi che hanno questo problema - avrebbe detto - che stanno facendo chemioterapia, che stanno iniziando… Mi sento sempre di dire: 'Circondatevi di persone che vi vogliono bene e che vi danno energia positiva. E se potete, fate sport. A me ha aiutato'».La sportiva avrebbe già parlato del cancro rispondendo ad alcuni follower che le chiedevano come fosse riuscita a superarlo: «Grazie alle persone che mi stavano vicino, ma soprattutto. Il mio obiettivo anche mentre stavo male era sempre allenarmi anche se riuscivo a malapena a fare le scale di casa».Nell'intervista Valentina avrebbe parlato anche del ritorno in serie A. «Sono otto anni che non faccio più questo campionato. Varie peripezie di salute, spostamenti, ora».