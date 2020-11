Valentina Pitzalis, la 27enne sfigurata dall'ex marito a Verissimo: «Ho bruciato per 20 minuti, speravo di morire»

Valentina Pitzalis, il calvario della 27enne sfigurata dall'ex marito a Verissimo: «Ho bruciato per 20 minuti, speravo di morire». La donna coraggiosa, oggi 37enne, ha raccontato del dramma vissuto dieci anni fa, quando l'ex marito le ha gettato liquido infiammabile sul corpo per ucciderla.

LEGGI ANCHE: Vladimir Luxuria choc a Verissimo: «Mi volevano ammazzare». Silvia Toffanin resta senza parole

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Loredana Berté, il dramma a Verissimo: «Da ragazza fui... DETERMINATA Vladimir Luxuria choc a Verissimo: «Mi volevano... CORAGGIOSA Michelle Hunziker choc a Verissimo: «È venuto con la...

«La cosa più difficile - spiega Valentina Pitzalis - è stato perdere l'autosufficienza, mi hanno amputato la mano sinistra. I medici mi hanno salvato la mano destra. Ho subito una violenza inaudita dalla persona che credevo di amare. Avevo uno spirito indipendente, ero andata via dalla Sardegna per lavorare. A 27 ho avuto la vita stravolta. Ho subito per anni violenza psicologica, senza riconoscere i campanelli d'allarme. Manule mi ha isolato dai miei cari, non potevo parlare al cellulare, aveva una gelosia patologica. Metteva mobili fuori alla porta, così se di notte mi svegliavo e mi alzavo avrebbe sentito. Ha iniziato a usare psicofarmaci, sostanze, si è scollegato dalla realtà. Nonostante tutto, io gli volevo bene e lo aiutavo. Una sera mi chiama, io lo avevo lasciato ed ero già tornata a casa da un anno. Mi attira lì, mi getta del liquido infiammabile addosso e mi dà fuoco. Non ho mai perso i sensi, speravo di morire perché faceva troppo male. Ho bruciato per venti minuti. Battevo i piedi per attirare i vicini e hanno chiamato i soccorsi. I danni erano tanto profondi, i polmoni pieni di fumo».

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker choc a Verissimo: «È venuto con la pistola fuori al teatro dove stavo lavorando». Silvia Toffanin allibita

Conclude Valentina Pitzalis: «Ho avuto la fortuna di sopravvivere. Ma mi hanno fatto sentire in colpa per non essermi chiusa in casa a piangere, invece ho scritto un libro. Lui è morto, ha pagato con la sua stessa vita quello che ha fatto. La sua famiglia mi ha accusato di induzione al suicidio, cercando di farmi apparire come carnefice. Hanno detto che avevo appiccato io l'incendio in cui io ho bruciato, ma il caso è stato archiviato perché era chiaro. Non ho più il naso, le orecchie, ma il sorriso non me lo toglieranno mai. Io pratico la felicità».

LEGGI ANCHE: Valeria Graci in lacrime a Verissimo: «Mi chiamava puttana e io ci credevo». Silvia Toffanin commossa

Ultimo aggiornamento: 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA