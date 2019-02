â€‹C’è Posta per Te, Valentina e Calogero hanno approfittato di Maria de Filippi?

Maria de Filippi

Lache secondo i fanè andata in scena ieri a. Protagonista è la coppia formata da, fidanzati da un anno e. La ragazza accusa il fidanzato di flirtare sul social con altre ragazze, lui nega. Ma secondo i fan i riferimenti a Instagram sembrano il succo principale del contendere e, a giudicare dal numero di followers che possono contare i due, potrebbe essere il motivo della loro scelta di andare in trasmissione.Una sorta di strategia per accrescere il loro ruolo di influencer, aumentare il numero di fan e magari sbarcare nel mondo dello spettacolo. A lanciare i dubbi sono gli spettatori che sul web hanno iniziato ad accusarli:, scrivono ripetutamente.di una storia inventata. Non erano assolutamente in crisi ma volevamo business e followers», si legge su twitter.ha più volte definito «verme schifoso»sostenendo l'utilizzo di Instagram per fare breccia su altre ragazze. La giovane pare abbia anche vietato al suo fidanzato di togliersi la maglietta in spiaggia.Una forte gelosia che avrebbe fatto naufragare la storia. Calogero ha così chiamatoe trascinato Valentina aper riconquistarla. Cosa che alla fine è riuscita, riportando il sereno tra i due ma aprendo una nube di mistero attorno alla realtà della loro storia.