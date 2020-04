Arriva «Andrà tutto bene», la canzone di Elisa con Tommaso Paradiso per la Protezione Civile

Ultimo aggiornamento: 13:55

Mibact lancia “Andrà tutto bene” nuova campagna per la protezione civile sulle note della canzone donata da, tutti i proventi a favore dell'emergenza. «Un ringraziamento a Elisa e Tommaso Paradiso la loro canzone è un atto di generosità nei confronti del Protezione civile», dice il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,nel giorno in cui è stata pubblicato il primo spot della nuova campagna del Mibact 'Andrà tutto benè.Il brano inedito “Andrà tutto bene” è stato composto in questi giorni di isolamento indacon i loro fan e donato per una campagna di raccolta fondi per la Protezione e Civile.