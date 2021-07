Edoardo Siravo è il grande protagonista di “Prometeo” all’Anfiteatro romano di Urbisaglia

URBISAGLIA - Edoardo Siravo è il grande protagonista di “Prometeo” da Eschilo in scena oggi, sabato 24 luglio, alle ore 21,30 all’Anfiteatro romano di Urbisaglia per la rassegna Tau, Teatri Antichi Uniti. L’adattamento e la regia sono di Patrick Rossi Gastaldi. In scena con Edoardo Siravo ci sono Ruben Rigillo, Silvia Siravo, Gabriella Casali, Alessandro D’Ambrosi, le musiche originali sono di Francesco Verdinelli, la produzione è dell’Associazione culturale Laros.



Dopo la rivolta di Zeus contro il padre Crono e la guerra che ne segue, Zeus si insidia al potere e annienta i suoi oppositori. Prometeo, per aver donato il fuoco agli uomini, subisce la sua collera e viene incatenato ai confini della terra nella regione della Scizia e il suo fegato sarà divorato in eterno da un’aquila famelica. Il dramma mette in scena Prometeo di fronte a diversi personaggi divini senza mai presentare un confronto diretto tra Zeus e il Titano. La centralità di Prometeo in tutta l’opera è costante: un ribelle contro Zeus e i nuovi Dei che piegano ogni cosa alla loro volontà. Il protagonista appare così portatore di un valore che non può non suscitare simpatia nello spettatore: la solidarietà verso agli uomini e la volontà di aiutarli a progredire facendo loro conoscere il fuoco. Prometeo è un eroe confinato in un sistema di valori arcaici, dove l’ambizione a quel “di più” è considerata un atto intollerabile di superbia e tracotanza. L’adattamento tende ad essere più diretto possibile, senza però togliere alcuni misteri che le parole sanno suscitare, per incantare, sognare, pensare, senza sconvolgere pensieri aulici e poetici che l’autore ci tramanda. Lo spettacolo porta alla luce una domanda ancora bruciante: merita l’uomo questo supplizio atroce, senza pace e senza fine, che Prometeo, innamorato dell’umano, subisce?

Ad arricchire la proposta per il pubblico, prima dello spettacolo alle ore 19 appuntamento con AperiTau. Passeggiate di storia, Magazzini aperti, apertura straordinaria dei magazzini della Soprintendenza a cura del Comune di Urbisaglia. Prenotazione al 0733506566. Biglietteria Anfiteatro Romano oggi dalle ore 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA