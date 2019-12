“Rumori fuori scena" con Binasco sulle strane dinamiche del palco

URBINO - Al Teatro Sanzio di Urbino oggi, martedì 10 dicembre, alle ore 21 un cult del teatro contemporaneo: la divertente commedia “Rumori fuori scena” di Michael Frayn con Valerio Binasco impegnato nel doppio ruolo di regista e interprete, insieme a un ottimo cast che compone la “compagnia di scalcagnati teatranti” alle prese con una prova generale. Binasco ha una lunga e felice frequentazione con i meccanismi della commedia e con grandi autori come Goldoni, Shakespeare, Molière. Naturale quindi per lui approdare al testo che meglio svela, con affettuoso sarcasmo, le dinamiche che si nascondono dietro a uno spettacolo teatrale. La traduzione del testo è di Filippo Ottoni, gli interpreti accanto a Valerio Binasco sono Francesca Agostini, Fabrizio Contri, Andrea Di Casa, Giordana Faggiano, Elena Gigliotti, Milvia Marigliano, Nicola Pannelli e Ivan Zerbinati. Le scene sono Margherita Palli, i costumi di Sandra Cardini, le luci di Pasquale Mari e la produzione di Teatro Stabile Torino - Teatro Nazionale con il sostegno di Fondazione Crt. Per informazioni: biglietteria del Teatro Sanzio (07222281). Inizio spettacolo ore 21.

LEGGI ANCHE:

Silvio Orlando va in scena a Urbino con "Si nota all'imbrunire" di Calamaro

Danza d'autore al Sanzio di Urbino con la coppia Abbondanza-Bertoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA