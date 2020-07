A Urbino Alessandro Preziosi è Raffaello in "Una vita felice"

URBINO - In occasione delle celebrazioni del V Centenario della morte del grande artista urbinate Raffaello Sanzio, il Comune di Urbino e l’AMAT propongono sabato 18 luglio in Piazza Rinascimento Alessandro Preziosi in Raffaello: una vita felice, un reading per restituire attraverso l’arte della scena il genio del Rinascimento italiano che ha rivoluzionato per sempre l’arte in Italia e in Europa.



Lo spettacolo è il primo del dittico Raffaello, che Spettacolo! che vedrà in scena il 30 luglio anche David Riondino e Dario Vergassola in Raffaello, La Fornarina, Il Cinquecento e altre storie.



Il recital è un adattamento del celebre saggio di Antonio Forcellino - su adattamento di Tommaso Mattei - grande conoscitore dell’arte rinascimentale ed esperto restauratore di opere. Raffaello: una vita felice ripercorre la felice vita e l'opera pittorica di Raffaello, una meteora destinata a cambiare per sempre il panorama artistico dell'occidente.



Nel 1508, Raffaello si stabilisce a Roma, chiamato con altri a decorare in Vaticano le stanze (sistemate dal Bramante) del nuovo appartamento di Giulio II con qualche svantaggio rispetto ai colleghi: era il più giovane e pur vantando grande padronanza al cavalletto, aveva pochissima esperienza di pittura muraria.



Il reading partendo dagli esordi a bottega dai maestri, racconta gli stati d’animo con i quali l’artista nemmeno trentenne si accinse all’immane compito. Attraverso le straordinarie sfide dei grandi affreschi parietali, come ad es. La disputa del Sacramento, La Scuola di Atene, il Parnaso e Le Virtù, il giovane pittore maturò quello stile che lo rende ancora oggi a cinquecento anni dalla morte inimitabile: un percorso unico, in cui realismo e stile si fondono mirabilmente e si sublimano potentemente con la psicologia dei personaggi. Ma inscindibile dalla produzione artistica si staglia prepotentemente la sete di vita e di piacere. A Raffaello, a differenza di altre più inquiete personalità artistiche contemporanee, è capitato in sorte di godere ogni aspetto della sua esistenza, i piaceri dei sensi innanzitutto come testimoniano i celeberrimi ritratti delle amanti. Una vita pregna della felicità e del successo di chi con il fascino indubitabile della sua arte ha saputo coniugare amore, ricchezza e talento.



In questo viaggio che si situa simbolicamente nelle ultime ore di vita dell’artista a fare da cornice al suo trionfale percorso artistico che culmina con il magnifico dipinto della Trasfigurazione, Alessandro Preziosi è accompagnato dal commento musicale di Daniele Bonaviri, che reinterpreta con la chitarra dal vivo sempre attualizzandoli i canoni più riconoscibili della musica rinascimentale con più di una concessione al contemporaneo.



Vendita biglietti – posto unico numerato 15 euro - on line su www.vivaticket.com, biglietteria Teatro Sanzio 0722 2281, il giorno precedente lo spettacolo con orario 11-13 e 16-20, il giorno stesso 11-13 e dalle 16 a inizio spettacolo previsto alle ore 21. Info AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, www. Vieniaurbino.it.



Lo spettacolo rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente. © RIPRODUZIONE RISERVATA