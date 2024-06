URBINO Oro e Catrame: evoca quasi un ossimoro la nuova monografia esposta alla Galleria d’Arte Albani di Urbino (via Mazzini 7), dell'artista siciliano Beppe Sabatino (lunga carriera all'Accademia di Brera a Milano, ora all Accademia di Belle Arti di Urbino), che rimarrà aperta al pubblico fino al 25 giugno. Tra gli ospiti del vernissage di apertura della mostra, lo scorso venerdì, era presente anche Marco Bellocchio, reduce dalla cerimonia di consegna del Sigillo delle Arti all’Università di Urbino, e tra i due c’è stato un immediato feeling: il regista e l’autore dell’esposizione hanno parlato di complessità dell’esistenza umana e del rapporto tra uomo e ambiente.

Le forme d’arte

Sabatino si muove agilmente tra diverse forme d’arte, le sue opere, spaziano dal realismo all’astrazione, evocano paesaggi senza confini, dove rami, alberi, sassi rompono il quadro catramoso, creano fessure verso l'alto. A volte appare una figura esile, un pesce dorato che si mescola, o meglio, si estrae in un vortice di suggestioni e percezioni. In questa particolare occasione l’Oro è visto sia come un richiamo a barocco, ma anche al mito ateniese, e il Catrame ritorna come ossessivo per chi visita la mostra. Una cifra stilistica inconfondibile di Sabatino artista. «Ma ciò che egli chiama ‘catrame’ non lo è affatto», come sottolinea Luca Cesari, docente di Estetica, direttore dell' Accademia di Belle Arti di Urbino che patrocinia la mostra. «anche se piace a Sabatino evocare gli effetti di una liquidità viscosa, opaca, satura. Catrame è soltanto lo sfondo tenebroso presente, come non diversamente ‘petrolio’ in Pasolini. Si rivolge alla nostra empietà, all’empietà della nostra presunzione, dei nostri orrendi misfatti che si ripetono. E qui sussiste la più profonda analogia con l’ispirazione mediterranea o meridiana che riemerge dal bagno cultuale nei mordenti con cui l’artista pennella le tavole lignee».

I precedenti

Prima di Urbino, l’artista aveva recentemente esposto alla Rocca Malatestiana di Fano nel 2023, ma, come ha osservato il professor Massimo Puliani «in quella occasione c’erano i colori azzurro e blu, come se ci fosse un senso positivo delle condizioni del mondo afflitto da discariche criminali e dai cambiamenti climatici, oggi la nuova produzione di Sabatino sa più di "non ritorno", di tragedia».

E a questo riguardo Puliani ha realizzato per l’artista un video docu-denuncia, con un pesce disegnato dal maestro, dal titolo: "Storia di un pesce che voleva sfilare nel blu", una allegoria dell'inquinamento marino causato dai grandi mercati del fashion. Come scrive Vittoria Coen, curatrice del prezioso catalogo: «Il pesce o i pesci escono dal perimetro della tela per trovare una soluzione alla loro esistenza. Non sono pericolosi, sono in pericolo e la loro lotta per la sopravvivenza diventa una metafora potente delle sfide che affrontiamo come specie». La mostra sarà fruibile fino al 25 giugno 2024. Orari apertura: dal mercoledì alla domenica (10.30/12.30/ - 16.30/ 19.30).