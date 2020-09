“Otello tragicommedia dell'arte” per la rassegna Utu #piazze a Urbino

URBINO - Il Centro teatrale universitario “Cesare Questa” torna a Urbino per la rassegna Utu #piazze, con lo spettacolo “Otello tragicommedia dell'arte” con la regia di Carlo Boso, in scena il primo settembre alle ore 21,30 in Piazza Duca Federico.

In armonia con la tradizione e la modernità, la Compagnie Romantica in questo spettacolo continua l'esplorazione di antiche forme espressive al servizio di un'arte popolare contemporanea. Otello è una tragedia e potrebbe sembrare strano un adattamento in commedia dell'arte, ma sappiamo che i personaggi della commedia sono facile preda di ambizioni, gelosie e vendetta, sappiamo che sono sempre capaci di farci ridere, anche quando l'argomento è serio e possiamo quindi immaginare Otello, lago e Desdemona, agitati dallo scalpore e dalla furia, danzare in scena tra gioia e paura. Comico e tragico ci accompagneranno dentro un vortice esplosivo di azioni spettacolari, nel cuore di una Tragedia dell'Arte che trae forza dalla diversità culturale dei suoi personaggi. Ed è in pieno stile Commedia che si conclude lo spettacolo, grazie ad un epilogo sorprendente.

«Ci tengo a ringraziare il Comune di Urbino, l'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro, l’ Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e il Club per l’Unesco di Urbino e del Montefeltro – ha dichiarato il direttore artistico di Utu #piazze Michele Pagliaroni - E’ stata una scommessa: è un periodo difficile in cui usciamo da una serrata e rischiamo di doverne affrontare un’altra e io credo che siano queste le situazioni in cui l’arte e il teatro possono fare la loro parte, aiutando a ricostruire una comunità intorno alla bellezza e, perchè no, anche al divertimento. L’impegno di tutte le istituzioni tra cui anche la Provincia di Pesaro e Urbino e dei partner Fondazione Ca’ Romanino, Imab Group e Epta gruppo ha reso possibile questa avventura che si concluderà l’8 settembre a Isola del Piano».



