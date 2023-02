URBINO - L’urbinate Noor , pseudonimo di Amelie Mocchi, non salirà sul palco di Sanremo. Tanto è stato il tifo per lei da Urbino a Bergamo (città dove ha vissuto) fino al Kirghizistan, paese di origine di mamma Nargiza. Non sarà tra i 28 artisti in gara, 22 cantanti scelti e 6 vincitori di Sanremo Giovani, suoi compagni nella più grande avventura artistica che l’urbinate abbia avuto fino ad ora.

Non ci sarà una sua canzone tra le 28 inedite e non la sentiremo esibirsi in una cover durante la quarta serata del festival che inizia stasera. Ma, c’è sempre un ma, ieri sera in occasione del Gran Galà Royal Sanremo 2023, la giovane urbinate, accompagnata da papà Domenico, ha ritirato il premio rivelazione Sanremo Giovani 2022. Sembra solo ieri che a soli 16 anni, in tempo di pandemia ha avuto un successo incredibile su Tik Tok e Youtube con la canzone “Respiro” per dare voce alle sensazioni e alle emozioni di tanti giovani durante il periodo del lock down. Da lì il suo amore per il pentagramma l’ha portata a “Tu non sai chi sono io” e “X-Factor” ed in questo vortice di esperienze è riuscita a dare il meglio di sé a Sanremo Giovani pochi mesi fa. Ad oggi, oltre al singolo “Respiro”, è praticamente pronto “A quando” per la scrittura del suo primo album. È stato un periodo di grandi emozioni per Noor, la sua famiglia e i tanti amici.

«Emozione incredibile»

Quando non è arrivata tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani, si è detta di aver già fatto più strada di quanto si aspettasse in un periodo così breve ed emozionante. Ma ha capito che la musica è la sua vita, la sua strada. Continua a studiare, ad esercitarsi, con impegno. «Un’emozione incredibile sapere di questo premio – spiega la giovane Noor –. Un’energia incredibile essere in contesti così carichi di arte e musica. Sono sempre più convinta che ora il primo obiettivo sia la maturità, per poi concedermi in tutto e per tutto a questo mondo magico. Un mondo che sento mio e che mi rende davvero felice, mi fa sentire completa. Lavorerò con tutta me stessa per dare a chi mi ascolta le emozioni che la musica mi regala».