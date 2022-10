URBINO - Il cantautore urbinate Raphael Gualazzi è planato a Cape Town, in Sudafrica, dove è atteso, già dal 17 ottobre in concerto nella stessa capitale presso l’auditorium del Sabc (SA Broadcast Corporation) un podio che ha accolto musicisti jazz di spessore. Il 18 ottobre toccherà, sempre dal vivo, al “Durban Jewis Club” di Durban che ha visto, qualche mese fa, protagonisti due talentuosi pianisti italiani, Nazareno Ferruggio e Andrea Bacchetti. Il giorno successivo, 19 ottobre, Raphael partirà per Johannesburg.

L’esibizione si terrà presso l’Università della città, poi il 20 ottobre evento sociale-cena con i giovani della “Dante Alighieri Society” di Johannesburg. Tutto il tour si inserisce nella “Settimana della lingua italiana” il cui tema, quest’anno è “L’italiano e i giovani”. La “setlist” spazierà dai brani-cover rivisitati dalla sua creativa maniera di “Bar del Sole”, di “Love Life Peace”, certificato Disco d’Oro, fino ai grandi successi contenuti negli album “Reality and Fantasy” e “Happy Mistake” in una dimensione incalzante di sonorità e di intensità musicale pop-soul.



Prima di partire per il tour Gualazzi, giovedì 13, è salito sul palco del Duse di Bologna. Un concerto splendido in cui il virtuoso pianista e cantante ha spesso “giocato” nell’atelier delle meraviglie dei tasti “ebony and ivory” del suo strumento. Ma ancora due giorni prima Raphael si è esibito al Teatro del Conservatorio di Milano raccogliendo un ottimo consenso di pubblico. Ricordiamo che l’album “Bar del Sole” non è altro che il bar di via Mazzini, a Urbino, dove è iniziata l’avventura artistica del cantautore. L’album è prodotto da Vittorio Cosma e ospita i contributi di Funk Off, Filippo Graziani, figlio del mitico Ivan (di cui il padre di Raphael, Velio, è stato batterista nell’Anonima Sound), Margherita Vicario, Trio Bobo e Filippo Timi.