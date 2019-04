Una speciale kermesse a Urbino tra danza poesia e tantissima musica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Urbino festeggia oggi la Giornata internazionale della Danza Unesco, istituita nel 1982 e celebrata ogni anno in tutto il mondo, con una serie di iniziative legate all’arte, alla cultura, all’inclusione, alla creatività, all’incontro. «L’intento della manifestazione, giunta alla quarta edizione - spiega Gloria De Angeli presidente dell’associazione Indipendance - è di avvicinare alla danza, presentandola nelle sue svariate modalità operative e di fruizione».La lunga kermesse avrà inizio alle 17, nel foyer del Teatro Sanzio, con Vito Minoia, esperto di Teatro Educativo all’Università di Urbino Carlo Bo e Presidente della International University Theatre Association, per celebrare l’unione di valori nelle celebrazioni per il teatro e la danza. A seguire, la danza incontrerà la scrittura di Lia Currier che presenterà il suo libro “In viaggio con la danza”, (Libreria Geografica), e dialogherà con Milena Scaramucci (Caramilena.com) su un argomento centrale per ogni buona pratica di danza: l’insegnamento. Dalla collaborazione con il musicista Massimo Valentini è nato il progetto “CondAction”, basato su una pratica di composizione istantanea usata nella musica jazz e applicata, per l’occasione, anche al gesto danzato e che darà vita ad una performance inedita caratterizzata da una peculiare dialettica tra musica e danza. La performance CondAction, prevista alle ore 19 all’Urbino Jazz Club (via Valerio 1), è anticipata da una Masterclass pomeridiana (dalle 14 alle 16, posti limitati) rivolta a tutti i danzatori e musicisti interessati, anche non professionisti. Alle 21, all’Urbino Jazz Club, la danza incontrerà la poesia durante la performance poetica a base di corpo, testo, megafono, giocoleria e hula hoop, “Abbattere i costi. Poetry performance”, di Francesca Gironi. Nella stessa serata, organizzata in collaborazione con Amat, si potrà assistere anche a “Glory was at the Fingertips” assolo ideato e interpretato da Ottavia Catenacci: un pezzo che rende omaggio alla manifestazione avvenuta il 23 agosto 1989 in Estonia, Lettonia e Lituania, passata alla storia come Linea Baltica. Non mancheranno le performance negli spazi urbani della città del Collettivo Flow della coreografa Irene Saltarelli, alle ore 18, in Piazza Duca Federico. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Indipendance, in collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Urbino, Amat, Urbino Jazz Club, con il sostegno di Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche. Per informazioni e iscrizione alla Masterclass contattare l’associazione Indipendance al numero 340 6045421 oppure consultare la pagina Facebook.