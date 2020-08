Nel cortile del Palazzo Ducale di Urbania il recital di Enrico Pieranunzi

URBANIA - Un vero e proprio mito vivente del jazz europeo sarà il protagonista del concerto di sabato 22 agosto per il Durante Festival: alle 21, nel cortile del Palazzo Ducale di Urbania, Enrico Pieranunzi offre una performance, per pianoforte solo, per omaggiare Federico Fellini nel centenario della sua nascita, dando nuova luce alle composizioni eseguite nello storico “Fellinijazz” inciso nel 2003 per la Camjazz.

Con la sua versione delle colonne sonore di capolavori cinematografici come I Vitelloni, La Strada, Amarcord, La Dolce Vita, Pieranunzi fa rivivere melodie senza tempo che fanno oramai parte a pieno titolo dell’immaginario collettivo.



In FelliniJazz & dintorni il talento di Pieranunzi incontra le musiche che Nino Rota compose per i film diretti da uno dei più geniali autori della storia del cinema. Federico Fellini fu maestro di narrazione libera e priva di confini. I suoi film sono storie raccontate con immagini fantasiose, inaspettate. Come inaspettata e fantasiosa è la musica che può scaturire dal pianoforte di Enrico Pieranunzi. Il programma comprende, oltre che i capolavori immortali di Nino Rota, inedite composizioni scritte da Pieranunzi e alcuni noti standard americani. Un concerto dalla tavolozza musicale varia e sorprendente, un’opportunità per ribadire l’enorme potenziale comunicativo della musica. Ogni brano una storia, un racconto sonoro da gustare nota per nota.



Pianista, compositore, arrangiatore, Pierannunzi, classe 1949, ha registrato più di 70 album a suo nome spaziando dal piano solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Ha composto diverse centinaia di brani, alcuni dei quali sono ormai veri e propri standard suonati e incisi da musicisti di tutto il mondo (“Night bird”, “Don’t forget the poet”, “Fellini’s waltz”). In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Bramante di Urbania. © RIPRODUZIONE RISERVATA