URBANIA - L’Ufficio postale della Befana è già apparso da qualche giorno nella Piazza centrale di Urbania, pronto ad accogliere le letterine dei piccoli ospiti che vorranno chiedere doni e dolciumi: torna, dal 4 al 6 gennaio, il tradizionale appuntamento con la Festa nazionale della Befana, giunta quest’anno alla 26esima edizione e tanto attesa da grandi e piccini.

«Una grande festa che anima la città, tutto il centro storico, per fare divertire grandi e piccoli: Urbania diventa un posto magico, dove si respira la tradizione di un personaggio che appartiene ai nostri luoghi e che ha un forte radicamento nel nostro territorio, grazie anche all’intenso lavoro svolto dalla Pro loco di Casteldurante», conferma il sindaco Marco Ciccolini.



Le novità



Tra le novità di quest’anno, il Palio della Befana che vedrà sfidarsi, il 6 gennaio dalle ore 15, tutti i rioni della città, ma anche: la Befana in 3D che porterà la celebre vecchina a scoprire il mondo virtuale; il Villaggio della Befana per un viaggio tra le delizie gastronomiche e artigianali del territorio e lo speciale “filtro Instagram e Facebook” con cui divertirsi a trasformarsi. Durante le tre giornate, dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare la casa dove la nonnina passa le sue giornate (una vera attrazione, aperta anche tutto l’anno), tra scope volanti e calderoni fumanti, visitare la sua camera da letto e il suo salotto, sempre pieno di letterine di bambini da tutto il mondo. Ma la magia della festa si respirerà in tutta la città, grazie alle migliaia le calze appese in ogni via e in ogni vicolo, dove ci saranno centinaia di befane che animeranno il passeggio.



La boutique



Per il 2023 il magico Villaggio della Befana, nel cuore del borgo, oltre all’Ufficio Postala e alla Casa della Befana, sorprenderà con la sua Boutique, la Pasticceria e golosi stand gastronomici che formeranno il Bistrot della Befana dove le Pro Loco della Provincia di Pesaro e Urbino, proporranno un viaggio nell’eno-alo-gastronomia del territorio, prelibatezze di cui la nonnina è ghiotta: dal Tartufo di Acqualagna, alla carne Marchigiana, dalle Pesche di Montelabbate, a vini e birre locali e l’immancabile Crostolo di Urbania, una ricetta della tradizione durantina da non lasciarsi sfuggire, delizioso con affettati, formaggi o verdure.



Il volo



Suggestivo e imperdibile il volo della Befana più famoso d’Italia: dalla Torre Campanaria, in pieno centro, a cavallo della scopa volante planerà nel vuoto per poi distribuire doni e dolciumi: un volo spettacolare, da ben 36 metri di altezza, che ogni anno regala tante emozioni tra luci, musica ed effetti speciali. Ogni giorno sfilerà per le vie del centro anche la Calza più lunga del Mondo cucita a mano, durante tutto l’anno dalla Befana in persona: toccarla porta sempre fortuna, ma a Urbania c’è anche la Sciarpa dell’amore, perché la Befana pensa a tutti e l’ha sferruzzata per fare in modo che porti un abbraccio e un po’ di calore a tutti i bambini del mondo, specialmente a quelli più sfortunati.

E ancora spettacoli di strada, trampolieri mozzafiato, magiche bolle di sapone, clown, dame bianche e personaggi fantastici per un viaggio tra reale e sogno fatto di sfrenata energia e tanto divertimento. Spazio anche agli amici pelosi e alle due ruote: in programma una Passeggiata a 4 zampe con la Befana per socializzare all’aria aperta e la Pedalata della Befana, per scoprire la città della nonnina più stravagante e simpatica che c’è. Ingresso alla festa al costo di 5 euro. Info Pro loco di Casteldurante: 0722317211.