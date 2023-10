Uragani al Liceo Marconi di Pesaro, il video del nuovo singolo di Veronica Forlani (ex studentessa dello Scientifico)

PESARO - È uscito il videoclip di Uragani, il nuovo singolo di Veronica Forlani. Uno dei luoghi delle riprese è il Liceo Mamiani, l'istituto che ha frequentato. «Non avrei mai immaginato che, un anno dopo aver fatto la maturità, sarei tornata nella stessa aula in cui ho sostenuto l'esame per registrare un videoclip. Sono davvero grata di questa opportunità» dice Veronica.

Il video al liceo

«Ho scelto di girare il video nel Liceo in cui ho studiato perchè lì ho formato tanto della persona che sono ora, e questa canzone parla proprio di questo: trovare noi stessi». Cosa sarebbe successo se Ulisse si fosse lasciato sedurre dalla sirena? Tradotto in chiave moderna, cosa succederebbe se abbandonassimo le convenzioni, le

1 paure e tutto ciò che non ci permette di “mettere in play” i sentimenti e le emozioni? Saremmo uragani. Il brano vede strofe dialogate e introspettive, la seconda è rappata, mentre il ritornello è orecchiabile e incisivo perché chiunque lo possa cantare. Questo connubio, unito ad un arrangiamento “cool”, pone il brano a metà tra un allegro

tormentone pop e un indie triste e malinconico. «Uragani mi rispecchia a pieno perchè è il risultato di una lunga

sperimentazione e ricerca di me stessa e del mio modo di fare musica.

Spero che ognuno possa ritrovarsi in questa canzone» racconta Veronica (prodotta da Aeffe, credito video diretto da Alex Cavuoto).





La biografia

Veronica Forlani, classe 2003, è nata e vive a Pesaro. Figlia di padre musicista, “respira” musica sin dall'infanzia. Nel 2016 inizia a studiare canto e scopre la 2 bellezza della musica dal vivo e del suonare in gruppo. Successivamente intraprende lo studio da autodidatta di chitarra e pianoforte. Nel 2019 si iscrive al corso di Laurea di Canto Jazz presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Nel 2020 comincia a comporre i primi brani, per poi pubblicare, il 6 aprile 2022, il suo primo singolo Luci. Scrivere è la cosa che più le viene spontanea e la fa stare bene. Ha partecipato da protagonista a svariate esperienze di musical in diversi Paesi europei. Attualmente affianca al percorso musicale lo studio della Filosofia presso l'Università di Bologna: la filosofia le offre spunti nuovi per leggere le cose, tutti da riversare nella musica. Nel 2023 firma per Orangle Records. Il video è visibile sul canale youtube ufficiale di Veronica Forlani.